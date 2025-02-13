Марк Рютте отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа

Мир обсуждает главную политическую новость - телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры европейских стран, опасаясь остаться за бортом, уже опубликовали совместное заявление.

В нем говорится, что в Брюсселе с нетерпением ждут возможности обсудить дальнейшие шаги вместе с американскими союзниками. Документ поддержали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания, Великобритания, а также Европейская комиссия и Европейская дипломатическая служба. Внезапно переобулся Генсек НАТО Марк Рютте, который заявил, что альянс, как и США, хочет прочного мира на Украине.

Марк Рютте:

"Создалось явное впечатление, что этот телефонный разговор прошел успешно. Мы все хотим мира на Украине. Нам необходимо убедиться, что Украина находится в наилучшем положении, когда начнутся мирные переговоры о будущем этого конфликта. Важно, чтобы достигнутое соглашение было выгодным. Путин должен будет понимать, что это конец, что он больше не сможет захватить ни куска Украины".

А вот так отреагировали западные медиа: беседа, которая длилась 1,5 часа, положила начало значительным переменам в отношениях России и США, стала первым шагом на пути к урегулированию конфликта в Украине. "Теперь это мир Путина и Трампа" - с таким заголовком выходит британский Telegraph.