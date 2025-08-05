Маршалов рассказал, почему увеличился рост экономики в Зимбабве

Полностью ли себя обеспечивает зерном Зимбабве, ощущается ли рост экономики в стране, поделился информацией в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве Игорь Маршалов.

Зимбабве по территории почти в два раза больше, чем Республика Беларусь. Соответственно, и населения там тоже больше (в стране живут 17 млн человек). Конечно, это государство является не таким гигантом, как Нигерия, где поживают более 200 млн человек. Но, тем не менее, в Зимбабве выращивают только 3 млн т зерна. "Для сравнения - в Республике Беларусь намолот составляет порядка 10 млн т. Но в то же время в африканской стране выращивают 600 тыс. т пшеницы, при их потребности 360 тыс. т", - привел цифры посол.

Исходя из сообщенных данных, можно смело отметить, что Зимбабве самостоятельно обеспечивает свою продовольственную безопасность в зерновых и даже имеет возможность реализовывать их на экспорт. "Это является очень значительным результатом. За последние несколько лет они утроили показатель. Скажу, что 2023-2024 года были сложны для Зимбабве в силу сильнейшей за последние 40 лет засухи. Но в 2025 году видно, как страна оживает", - заявил дипломат.