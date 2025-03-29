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Машина рухнула с многоэтажной парковки в Москве
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Машина рухнула с многоэтажной парковки в Москвеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3e8bdd9-f0ef-44c4-a631-a35296f9a850/conversions/1d12f621-a059-403c-928b-26301db62576-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3e8bdd9-f0ef-44c4-a631-a35296f9a850/conversions/1d12f621-a059-403c-928b-26301db62576-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3e8bdd9-f0ef-44c4-a631-a35296f9a850/conversions/1d12f621-a059-403c-928b-26301db62576-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3e8bdd9-f0ef-44c4-a631-a35296f9a850/conversions/1d12f621-a059-403c-928b-26301db62576-xl-___webp_1920.webp 1920w
Машина упала с четвертого этажа паркинга на западе Москвы, водитель погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой наэкстренные службы.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что с четвертого этажа пятиэтажного паркинга произошло падение автомобиля с последующим возгоранием. Водитель погиб", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что возгорание ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.