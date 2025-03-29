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Машина рухнула с многоэтажной парковки в Москве

Машина рухнула с многоэтажной парковки в Москве

Машина упала с четвертого этажа паркинга на западе Москвы, водитель погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой наэкстренные службы.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что с четвертого этажа пятиэтажного паркинга произошло падение автомобиля с последующим возгоранием. Водитель погиб", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что возгорание ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

РоссияЧП