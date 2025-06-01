В Брянской области в результате ЧП с поездом погибли 7 человек

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Из-за обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути в Брянской области с путей сошел поезд, погибли 7 человек, 66 пострадали, включая 3 детей. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

В результате инцидента погибли 7 человек, 66 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что госпитализированы 44 человека, 22 наблюдаются амбулаторно. Трое пострадавших, в том числе один ребенок (его доставят санавиацией в Москву), находятся в тяжелом состоянии.