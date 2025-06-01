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В Курской области обрушился ж/д мост во время движения поезда

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Фото: РИА Новости

Обрушение моста произошло в Железногорском районе Курской области на 48-м км трассы Тросна - Калиновка, информирует ТАСС.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"1 июня ночью на 48-м км трассы Тросна - Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста", - написал он.

По информации главы региона, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. "Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", - добавил он.

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