В Курской области обрушился ж/д мост во время движения поезда

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23bf183a-e76c-4b21-b8cb-df0b1a2809bc/conversions/058d700c-b8b3-4936-a181-bf30ae8de996-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23bf183a-e76c-4b21-b8cb-df0b1a2809bc/conversions/058d700c-b8b3-4936-a181-bf30ae8de996-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23bf183a-e76c-4b21-b8cb-df0b1a2809bc/conversions/058d700c-b8b3-4936-a181-bf30ae8de996-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23bf183a-e76c-4b21-b8cb-df0b1a2809bc/conversions/058d700c-b8b3-4936-a181-bf30ae8de996-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Обрушение моста произошло в Железногорском районе Курской области на 48-м км трассы Тросна - Калиновка, информирует ТАСС.

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"1 июня ночью на 48-м км трассы Тросна - Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста", - написал он.

По информации главы региона, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. "Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги", - добавил он.