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Маск анонсировал миссию на Марс

Илон Маск обнародовал интересное сообщение в своей соцсети "Х".  Бизнесмен планирует через два года запустить на Марс пять кораблей Starship  без экипажей.

По его словам, если полеты и посадка всех пяти аппаратов на Красную планету пройдут успешно, то через четыре года последуют миссии с экипажем. Если же возникнут проблемы,  пилотируемые миссии будут отложены еще на два года.

А еще  Маск пообещал дать возможность побывать на Марсе любому, кто пожелает.

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