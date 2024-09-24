Маск анонсировал миссию на Марс

Илон Маск обнародовал интересное сообщение в своей соцсети "Х". Бизнесмен планирует через два года запустить на Марс пять кораблей Starship без экипажей.

По его словам, если полеты и посадка всех пяти аппаратов на Красную планету пройдут успешно, то через четыре года последуют миссии с экипажем. Если же возникнут проблемы, пилотируемые миссии будут отложены еще на два года.