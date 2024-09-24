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Маск анонсировал миссию на Марс
Илон Маск обнародовал интересное сообщение в своей соцсети "Х". Бизнесмен планирует через два года запустить на Марс пять кораблей Starship без экипажей.
По его словам, если полеты и посадка всех пяти аппаратов на Красную планету пройдут успешно, то через четыре года последуют миссии с экипажем. Если же возникнут проблемы, пилотируемые миссии будут отложены еще на два года.
А еще Маск пообещал дать возможность побывать на Марсе любому, кто пожелает.
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