Маск: Брюссель перестал быть бельгийским городом

По мнению американского бизнесмена, это ставит под вопрос традиционную национальную идентичность города. Слова Маска вызвали бурную реакцию в соцсетях и СМИ. Многие пользователи подтвердили, что миграционные потоки сегодня стали неконтролируемыми. При этом приезжие не спешат ни ассимилироваться, ни тем более искать работу. Как итог, соцсистема принимающих стран трещит по швам, не справляясь с количеством мигрантов.