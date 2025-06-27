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Маск: Электромобиль Tesla Model Y впервые самостоятельно доехал до покупателя прямо с фабрики

Маск: Электромобиль Tesla Model Y впервые самостоятельно доехал до покупателя прямо с фабрики

Руководитель Tesla Илон Маск объявил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была осуществлена на день раньше установленного срока. Об этом сообщает ТАСС.

"Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента была осуществлена на день раньше запланированного срока!" - написал бизнесмен на своем аккаунте в Х.

Маск поблагодарил разработчиков программного обеспечения и разработчиков микросхем ИИ компании Tesla за успешную реализацию проекта.

Илон Маскэлектромобиль