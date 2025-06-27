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Маск: Электромобиль Tesla Model Y впервые самостоятельно доехал до покупателя прямо с фабрики
Автор:Редакция news.by
Маск: Электромобиль Tesla Model Y впервые самостоятельно доехал до покупателя прямо с фабрикиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d62d0808-ec3c-4247-9425-fc53f50e870e/conversions/d5d8fb36-81a5-4250-94ab-8562817cfb4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d62d0808-ec3c-4247-9425-fc53f50e870e/conversions/d5d8fb36-81a5-4250-94ab-8562817cfb4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d62d0808-ec3c-4247-9425-fc53f50e870e/conversions/d5d8fb36-81a5-4250-94ab-8562817cfb4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d62d0808-ec3c-4247-9425-fc53f50e870e/conversions/d5d8fb36-81a5-4250-94ab-8562817cfb4e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Руководитель Tesla Илон Маск объявил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была осуществлена на день раньше установленного срока. Об этом сообщает ТАСС.
"Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента была осуществлена на день раньше запланированного срока!" - написал бизнесмен на своем аккаунте в Х.
Маск поблагодарил разработчиков программного обеспечения и разработчиков микросхем ИИ компании Tesla за успешную реализацию проекта.