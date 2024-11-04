Американский бизнесмен Илон Маск, чье состояние за последний год увеличилось почти на 120 млрд долларов, побил свой собственный рекорд и вновь возглавил список богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РБК.

Накануне состояние Маска достигло исторического максимума в 347,8 млрд долларов. При этом предыдущий рекорд составлял 340,4 млрд долларов, он также был установлен Маском в ноябре 2021 года.

Рост благосостояния бизнесмена продолжается с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США. Маск был одним из немногих крупных бизнесменов, который публично поддержал кандидатуру республиканца.