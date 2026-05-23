Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Масштабная утечка данных в Центре реестра Литвы: похищено 600 тысяч записей

Масштабная утечка данных из Центра реестра Литвы. Предварительно, основной мишенью стали данные о недвижимости и юридических лицах.

Злоумышленники совершили более 10 нелегальных подключений к базам - похищено 600 тысяч конфиденциальных записей.

Прямой финансовый ущерб госучреждения уже превысил 110 тысяч евро.

На фоне масштабного скандала и стремительной потери общественного доверия к институтам власти премьер литовского режима потребовала немедленной отставки главы Центра реестра Литвы.

Разделы:

В мире

Теги:

база данныхЛитваутечка