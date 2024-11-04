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Масштабный флешмоб: врачи со свечами в руках прошли по улицам Буэнос-Айреса
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За что благодарят подписанты Лукашенко, что спрашивали у него студенты - о рабочей неделе Президента
Александр Лукашенко поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Неделя Президента в фокусе камер пула - в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения
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