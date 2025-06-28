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Масштабные протесты в Белграде - Запад качает Сербию
Президент Сербии Вучич заявил о возможном насилии со стороны демонстрантов на протестах в Белграде 28 июня.
Масштабный оппозиционный митинг с участием студентов, которые уже 7 месяцев блокируют работу вузов, начнется в ближайшие часы. Молодежь по указке западных кураторов требует от властей назначения даты досрочных парламентских выборов. Ранее МВД Сербии совместно с другими силовыми структурами задержало 6 человек, подозреваемых в подготовке к свержению конституционного строя в стране.
Согласно официальному сообщению, они обсуждали "нападения на представителей государственных институтов", "физические атаки на сотрудников полиции с целью их разоружения", а также захват правительственных зданий и массмедиа. По данным полиции, подозреваемые также "заявляли о намерении использовать огнестрельное оружие".