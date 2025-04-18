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Массовый расстрел в Майами. Сын шерифа устроил расправу над студентами в университете Флориды
Очередной массовый расстрел ни в чем не повинных людей - в Майами, штат Флорида. Преступник проник на территорию местного университета и начал систематически расстреливать студентов.
Известно о гибели двух человек, еще шестеро ранены. Сообщается, что убийца опубликовал манифест, в котором призывал своих единомышленников к бунту. Правда, не ясно, во имя каких идеалов следовало устроить беспорядки.
Преступником оказался сын одного из местных шерифов, который украл у отца пистолет. Стрелка при задержании ранили.