Массовое ДТП с участием автобуса в Алматы: пострадали 23 человека

В Алматы произошло крупное ДТП, сообщает Tengrinews.kz.

Водитель автокрана МАЗ не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомобилями Mercedes и Kia. Затем он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом и легковым авто.

В департаменте полиции Алматы прокомментировали происшествие.

"По предварительным данным, водитель грузовика марки МАЗ, следуя в восточном направлении по Бурундайскому шоссе, не справился с рулевым управлением. В результате он совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes и Kia, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Yutong и автомобиль Subaru", - сообщила полиция.

На данный момент известно о 23 пострадавших, это водитель и пассажиры автобуса. Также травмы получил водитель одного из легковых автомобилей.

Позже управление здравоохранения сообщило: "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 23 человека. Четыре ребенка были доставлены в детскую больницу № 2, семь взрослых - в городскую клиническую больницу № 7. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи все они были отпущены на амбулаторное лечение. Остальные пострадавшие были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу", - отметили в горздраве.