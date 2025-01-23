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Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись 19 автомобилей

Массовое ДТП в Казахстане: столкнулись 19 автомобилей

ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Карагандинской области в центральной части Казахстана, девять пострадавших попали в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

"Около 13.00 в Карагандинской области в 20 километрах от села Аксу-Аюлы на участке реконструкции автодороги Екатеринбург – Алматы произошло столкновение 19 легковых автомашин", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима в неблагоприятных погодных условиях.

На место происшествия прибыли спасатели, психологи и медработники. Для обогрева участников ДТП спасатели задействовали грузовой автомобиль-"вахтовку", девять пострадавших доставлены на скорой в районную больницу Аксу-Аюлы.

На данный момент затора нет, движение осуществляется по выделенной встречной полосе, отмечается в публикации.

ДТПаварияКазахстан