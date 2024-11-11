Массовое ДТП в Казахстане - столкнулись почти 100 автомобилей

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Массовое ДТП с участием 95 автомобилей произошло на автотрассе "Астана - Щучинск" на севере Казахстана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу национального оператора автодорог "КазАвтоЖол".

Авария произошла 3 января около 13.30 по местному времени в районе села Жанаталап. Причиной ДТП стали ухудшение погодных условий - метель и ограничение видимости. Кроме того, причиной аварии послужили несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции.