Еще недавно немецкий автопром был символом качества, надежности и престижа. Mercedes считался визитной карточкой канцлеров, Audi - воплощением технологического прогресса, а Volkswagen - народным автомобилем, который должен был быть доступен каждому. Но сегодня эти бренды все чаще упоминаются не в контексте инноваций, а в списках активов, купленных китайскими корпорациями или в сводках о падении продаж.

Сейчас те, кто диктовали моду в области технологий, вынуждены догонять. Отчетность ведущих автопроизводителей Германии за третий квартал 2025-го показала, что отрасль переживает один из самых тяжелых периодов со времен мирового финансового кризиса.

Фабио Де Мази, депутат Европейского парламента:

"Мы третья по величине экономика в мире, но мы переживаем самый глубокий кризис и рецессию в послевоенной истории Федеративной Республики Германия. За последние три года мы показали худшие экономические показатели среди всех промышленно развитых стран. И это неудивительно, если посмотреть на решения, принятые коалицией Светофора, а теперь и Фридрихом Мерцем".

Это не просто статистика, а диагноз. Немецкий автопром больше не является локомотивом экономики, а он едет на ручнике.

Совокупная операционная прибыль Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz рухнула почти на 76 %, оставив в кассе лишь 1,7 млрд евро. Это минимум со времен кризисного 2009 года. Ни одна другая ведущая автомобильная держава не показала столь слабых финансовых результатов.

Немецкая автомобильная промышленность сокращает более 55 тыс. рабочих мест. Системная чистка затронула как производителей оригинального оборудования, так и поставщиков. Volkswagen подтвердил планы сократить 35 тыс. рабочих мест к 2030 году. Компания Bosch сокращает свой глобальный штат сотрудников, занимающихся разработкой мобильных решений, на 13 тыс. человек. Компания Audi намерена урезать до 7,5 тыс. рабочих мест в Германии к 2029 году. Производство Ford Focus официально завершилось 21 ноября 2025-го, когда последний автомобиль сошел с конвейера завода в Саарлуисе. Предприятие, на котором работало 4,5 тыс. человек, закрылось.

В начале 2000-х годов немецкие концерны столкнулись с очевидным вызовом: производство в Европе становилось слишком дорогим, рабочая сила требовала достойной зарплаты, экология - новых стандартов, а профсоюзы - гарантий. Решение казалось простым - перенести часть производственных мощностей в Китай. Немцы сами построили заводы в Поднебесной и тем самым передали свои технологии. Volkswagen был одним из первых, который рассчитывал и на дешевую рабочую силу, и на огромный рынок. BMW и Mercedes последовали за ним, создавая совместные предприятия с китайскими партнерами. В итоге к середине 2010-х годов Китай стал крупнейшим рынком для немецких автомобилей.

На первый взгляд, это был успех, ведь продажи росли, прибыль увеличивалась, а немецкие топ-менеджеры гордо рапортовали о новой эре, но когда немецкие бренды привыкли к китайскому рынку, оказалось, что китайские корпорации научились не только собирать автомобили, но и создавать собственные. Громким ударом для немецкого автопрома стал Dieselgate.

Скандал вокруг Volkswagen разыгрался в 2015 году, когда выяснилось, что концерн массово манипулировал показателями выбросов. Репутация честного немецкого качества оказалось "подмоченной", а доверие потребителей - подорванным. Затем пришли новые экологические стандарты ЕС. Пока немецкие инженеры спорили о том, будет ли электрокар настоящим автомобилем, Tesla уже продавала сотни тысяч машин, а китайские компании начали выпускать собственные электромобили, которые быстро завоевали рынок.

"Позвольте мне также обрисовать ситуацию и представить вам наше предложение, уделяя, конечно же, особое внимание пересмотру стандартов по выбросам СО2. Главное здесь то, что мы находимся в разгаре действительно масштабного перехода, трансформации, если хотите. И в этой трансформации Китай серьезно конкурирует в ключевых технологиях, включая электромобили и аккумуляторы, в то время как США продолжают опережать нас по производительности и инновациям, по крайней мере, в ряде секторов", - констатировал европейский комиссар по вопросам климата Вопке Хукстра.

К середине 2020-х годов стало ясно, что китайские корпорации не просто догнали немецкие бренды, а начали их вытеснять. Сегодня Китай предлагает то, что Берлин пока не может - массовые электромобили по доступной цене. На протяжении десятков лет Китай был главным источником дохода для немецкой автомобильной промышленности, обеспечивая до 40 % прибыли таких брендов, как Volkswagen и BMW, но ситуация изменилась. Китайские потребители активно переключились на отечественных производителей, которые в настоящее время контролируют почти 70 % китайского рынка. Они предлагают превосходное программное обеспечение и аккумуляторные технологии по значительно более низким ценам.

Доля немецких брендов резко сократилась до 13 %, а 18 % приходится на другие иностранные компании. Это стало еще одним ударом для немецкой экономики, ведь сегодня Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире.

Каждый третий автомобиль, проданный в 2025-м, был реализован в Поднебесной.

С января по октябрь продажи машин составили около 80 млн единиц. Среди них Китай занял почти 35 % рынка с более чем 27 млн проданных автомобилей (плюс 12 % в годовом исчислении).

Стало очевидно, что легенда Made in Germany больше не работает, как магическое заклинание. Скандалы, экологические вызовы и конкуренция электромобилей начали разрушать миф о непобедимости немецкого автопрома. К середине 2020-х годов немецкий автопром оказался в эпицентре геополитических бурь. Санкции против России, введенные Евросоюзом и поддержанные Германией, ударили по поставкам сырья и комплектующих. Металлы, редкоземельные элементы, энергоносители - все это стало либо дороже, либо вовсе недоступно. Для отрасли, где каждая деталь важна, это было как выбить свечу зажигания из двигателя. Машина вроде бы цела, но ехать уже не может.

Сара Вагенкнехт, лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость":

"Европа, особенно Германия, сильно зависит от российского сырья, энергетики, особенно от нашей промышленности. По сути, это было условием существования немецкой промышленности - получать дешевую энергию из России, особенно газ. Мы отключились от этого, а теперь полностью зависимы от США. Особенно после последнего соглашения или сделки, как ее называют. Кстати, это не сделка с Трампом, которую заключила там Урсула фон дер Ляйен, а скорее подчинение Европы".

Сара Вагенкнехт

В дело вмешался и оголтелый милитаризм, и ЕС начала резко увеличивать военные расходы. Германия начала тратить миллиарды на оборону, а раньше эти деньги шли на поддержку промышленности, инновации и "зеленые" проекты. Теперь автопром лишился субсидий, а вместе с этим и возможностей для развития.

"Основными показателями того, что немецкой автопромышленности действительно перекрыли кислород и у нее нет шансов восстановиться, - падение в 2025 году прибыли Porsche на 96,5 %, . Volkswagen - на 80 %. К примеру, концерн Porsche, у которого прибыль исчислялась миллиардами, в 2024 и 2025 годах она составила всего 40 млн. Для такого огромного концерна 40 млн - минус. Прошлые годы все еще было более-менее нормально", - сообщил блогер, автор проекта "Голос Германии" Сергей Фильберт.

Он также заявил, что самым знаменательным историческим показателем того, что немецкая автомобильная промышленность просто-напросто исчезает, это то, что Volkswagen первый раз за более чем 80 лет закрыл первый завод в Дрездене. Предприятие просуществовало 25 лет. "Там производили электромобили, и, видимо, ставка по поручению правительства Германии на якобы экологически чистые и выгодные автомобили-"электрички" в Германии не оправдалась, и теперь заводы закрываются. Очень много было банкротств именно у поставщиков автомобильной индустрии. Крупные объявили о закрытии своих заводов, и это последние два года не прекращается. Каждый день приходят такие плохие новости", - добавил блогер.

Дрезденский завод стал ярким символом, когда мотор Европы заглох, и теперь вопрос в том, заведется ли он снова. Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом стало для немецкого автопрома ударом ниже пояса. Если раньше США были вторым по значимости рынком после Китая, то теперь они превратились в крепость с высокими тарифными стенами. Трамп действовал просто: хотите продавать машины в Америке - стройте заводы в Америке. Для немецких концернов это означало конец привычной модели экспорта.

Дональд Трамп:

"Если вы не производите свой продукт в Америке, то при администрации Трампа вы будете платить тарифы, и в некоторых случаях довольно значительные. Другие страны десятилетиями против нас применяли пошлины, и теперь наша очередь использовать их против них. В среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с нас более высокие пошлины, чем мы с них. Это крайне несправедливо".

Геополитика превратила немецкий автопром в пешку на шахматной доске великих держав. Санкции лишили его ресурсов, военные бюджеты - поддержки, чуть позже США - рынка. В итоге немецкие бренды оказались в положении, когда даже самые блестящие технологии не спасли от политических бурь. Крах немецкого автопрома - это не только история о машинах, это еще история и о том, как глобальные процессы ломают даже самые, казалось бы, прочные бренды. BMW превратился из символа динамики в пример того, как самые быстрые машины могут застрять в пробке истории, а Volkswagen, пытавшийся удержаться за счет массовых моделей, оказался в проигрыше, ведь потребители предпочли более дешевые азиатские аналоги.

"Производители уходят из Германии. Уходят в Америку, переходят в страны, где сегодня еще с большим удовольствием ездят на дизеле и бензине. Я работал в нескольких странах и знаю, что там имеются заводы от Volkswagen, которые расширяются, переносят мощности, распределяются по другим странам. Мы в Германии беднеем, безработица растет, правда, честных чисел не называют, приукрашивают действительную статистику. Скоро "Альтернатива для Германии" хочет подвести итог, касающийся экономической ситуации в стране. Мы знаем, что у нас большие потери, вплоть до 40 % уже называют цифры. Представляете, мы строим теперь автомобили на китайских батареях, потому что они дешевле, а у нас из-за этого возникает безработица. Работа "уплывает" из Германии", - рассказал член правления регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" Рихард Гретцингер.

Когда-то Германия строила машины для будущего, а сегодня будущее строят машины без Германии, а немцы не верят в светлое завтра. По данным свежих соцопросов, только 18 % жителей страны считают, что государство идет по верному пути. Это антирекорд десятилетия. Последствия краха немецкого автопрома вышли далеко за пределы заводских цехов. Это был удар по экономике, политике и социальной стабильности Европы. В начале второй половины 2025-го немецкие экономические показатели были ниже, чем у многих других стран ЕС.

Германия была локомотивом ЕС, но когда локомотив остановился, вагоны тоже начали тормозить. Крах немецкого автопрома - это конец эпохи, золотого века глобализации, мифа о вечном лидерстве, национальной гордости. Германия утратила не только отрасль, но и символ своей идентичности, а мир получил новый урок: в глобальной игре нет вечных победителей, а есть только те, кто успевает адаптироваться.

Почему немецкий автопром оказался на грани пропасти. Как бренды, некогда символизировавшие качество и надежность, стали вынуждены бороться на мировом рынке с нарастающей конкуренцией со стороны Китая. Об этом и не только сморите в специальном репортаже.