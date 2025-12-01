Пожилой европейский турист стал одним из символов зажиточного западного мира. Он долгое время олицетворял собой высокие социальные стандарты жизни человека. Опрятный немецкий пенсионер на любом курорте и исторической локации источал уверенность в завтрашнем дне, эдакий эмиссар сытой жизни.

Однако сейчас привычный образ изрядно пожух и обветшал, а сама пенсионная система Германии трещит по швам. Новую отметку сможет взять далеко не каждый, потому что в стране предлагают постепенно повысить возраст выхода на пенсию до 73 лет.

Сергей Фильберт, создатель портала "Голос Германии":

"Понятно, что когда ты разговариваешь с коллегами на работе или с простыми немцами, то они находятся в ужасе. Я работал с коллегой, и он пять лет подряд говорил, что всю жизнь работал, чтобы выйти на пенсию, что все у него будет хорошо, он будет ездить по Испании на своем домике. Но работал он еще четыре года после тех пяти, потому что постоянно повышали пенсионный возраст. И сейчас, когда 73 года, это уже тот возраст, при котором в Германии уже люди не могут работать, особенно в таких профессиях, как столяр, механик или работник тяжелой промышленности".

Сергей Фильберт

Германия прекращает быть социальным государством, об этом прямо говорит федеральный канцлер Фридрих Мерц. Чиновник утверждает, что страна больше не способна поддерживать политику социальной защиты на прежнем уровне. Он подчеркнул, что федеральный бюджет не справляется с нагрузкой. Немцы, которые десятилетиями работали и исправно отчисляли налоги, неожиданно стали обузой для собственного государства. Ликвидировать дыру в бюджете на выплату пенсионных пособий планируют за счет работающих немцев.

"Проблема не появилась ни вчера, ни сегодня. Они знали, но политики действовали безответственно, постоянно пытаясь ее решение отодвинуть на следующее правительство, то есть в рамках четырехлетнего легислатурного периода. Сейчас просто нет возможности двигаться дальше, поэтому происходят огромные дискуссии, как это должно финансироваться. В правительстве, в коалиции двух партий происходят большие трения, которые касаются видения данной ситуации, потому что треть бюджета - пенсионное отчисление. И те предложения, которые сейчас предлагают социалисты, неоткуда финансировать, поэтому молодые депутаты активно выступают против, потому что финансировать предлагается за счет молодых людей, которые в будущем должны будут нести дополнительную финансовую нагрузку", - объяснил депутат 21-го созыва парламента Германии Евгений Шмидт.



Немецкое правительство извивается в поисках любой возможности заработать на собственном населении и представителях малого бизнеса. Социал-демократическая партия Германии проявила находчивость и предлагает поднять налоги на наследство и имущество. Инициативу пытаются обернуть в упаковку справедливости. Бюргеров убеждают, что речь идет только о сверхбогатых, которые априори должны делиться с обществом, в котором они сделали свой капитал.

"К примеру, если родители хотят отдать свой дом детям, то дети обязаны за этот дом сначала заплатить государству огромный налог в десятки тысяч евро, чтобы иметь возможность вообще принять наследство. Сам абсурд в том, что как раз самых богатых людей это не касается. Они могут это обходить через различные фирмы, подставные лица, а простых людей это касается напрямую. Получается, что дом, построенный на деньги, от которых уже уплачены все налоги, облагается еще одним налогом", - рассказал Сергей Фильберт.

Мелкий бизнес лихорадит, а инвестиционный пульс слаб: какова клиническая картина экономики Германии Аховая ситуация в некогда великой Германии - следствие многих ошибок, случайных или намеренных 01.12.2025 21:59

Получить наследство от родителей зачастую не в состоянии даже работающие немцы. Купить недвижимость самостоятельно тем более становится неподъемной задачей. Жилищный вопрос в Германии обостряется с каждым годом, а вместе с ним растет и число бездомных. Всего за один год количество немцев, оказавшихся на улице, выросло на 11 % и превысило 1 млн человек. По данным Федерального союза помощи бездомным, среди пострадавших много детей и подростков. Каждый четвертый, оказавшийся на улице, младше 18 лет. Среди наиболее распространенных причин потери крыши над головой являются неподъемные платежи по аренде и растущая стоимость коммунальных услуг.



"Очень тяжело и больно смотреть в Берлине на людей, которые в возрасте, в галстучке, чисто одеты и собирают бутылки, чтобы дожить до конца месяца. По-моему, насчитывается более 11 тыс. бездомных на сегодняшний день, квартплаты также дорогие, а пенсии мизерные, доплаты, дотации, социальные пособия начинают урезать, ущемлять, усложнять их получение. Да и получать социальные пособия человеку, всю жизнь проработавшему, гордость не позволяет, и очень многие попадают сейчас в такую ситуацию, когда их просто выкидывают из квартиры", - сказал депутат 19-го созыва парламента Германии Вальдемар Гердт.

В 2024 году в Германии были вынуждены разработать государственную программу по ликвидации бездомности, однако она не принесла существенных результатов. Проблема носит системный характер и тушить пожар индивидуальным огнетушителем просто не получается. Картину на немецких улицах усложняют беженцы и трудовые мигранты.

"На одной из улиц почти все дома уже без электричества, газа и воды. Например, один дом тоже принудительно выселен, и он пуст. Он опечатан, и это печально, что такие красивые здания находятся в таком состоянии. Если бы мне было позволено голосовать, как турку, то я бы голосовал за "АдГ". Почему? А что для нас сделала ХДС? Что СДПГ делает для нас? ХДС и СДПГ поддержали Украину, Израиль другие страны, поддержали всех, но они не поддерживают нас", - возмущаются немцы.

Немецкая полиция фиксирует стремительный рост преступности. Улицы городов постепенно превращаются в гетто. Грабежи и изнасилования становятся неотъемлемой частью повседневной жизни в Германии.

Ежедневно фиксируются более 1 тыс. преступлений. Наиболее опасным местом в каждом городе стали вокзалы. Их стараются обходить стороной и уже прозвали зомбилендом. Там процветает торговля наркотиками и их употребление.

"Вечером я всегда беру с собой перцовый баллончик, когда еду на поезде. Я часто езжу рано и поздно, когда на улице темно. И на немецких вокзалах, честно говоря, я больше не чувствую себя в безопасности", - рассказала одна из местных жительниц.



В Германии уверены, что происходящее связано с ростом бедности. Крупнейшие предприятия страны, некогда предоставлявшие рабочие места для десятков тысяч немцев, вынуждены сокращать и даже закрывать производство. Автоконцерн Volkswagen оказался в числе тех, кто вынужден был перейти в режим тотальной экономии. В течение нескольких лет планируется уволить 35 тыс. работников.

Немецкое издание Bild фиксирует трагическую ситуацию экономики. По их данным, уже в ближайшее время рабочих мест лишится порядка 150 тыс. специалистов из различных сфер.

Одной из ключевых проблем является рост стоимости электроэнергии. За последние годы Германия под давлением партии зеленых полностью отказалась от атомной энергетики.

Дитер Болен, продюсер, солист группы Modern Talking:

"У нас были отрасли, в которых мы являлись лидерами и куда мы могли бы грамотно инвестировать. Например, ядерная энергетика. У нас были профильные отраслевые компании, которые обладали технологиями, но вдруг приняли важное решение уйти из этой сферы, а все остальные продолжили. Сейчас мы импортируем электроэнергию с атомных электростанций, которые находятся во Франции".

Экспорт энергоносителей по завышенной стоимости существенно увеличивает конечную цену на продукцию и услуги, делая их неконкурентноспособными не только на внешних рынках, но и внутри страны. Экономическая целесообразность буквально утопает в политической конъюнктуре.

Председатель правления немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom Тим Хёттгес и вовсе заявил, что Германия загнала себя в энергетическую ситуацию, которая фактически стала "коронавирусом для экономики", потому что затронула всех - от маленькой пекарни до Deutsche Telekom. Немцы платят в 2,5 раза больше за энергию, чем другие страны. Как промышленность, способствующая процветанию, может в этой стране конкурировать на международном уровне, если она имеет такой недостаток в стоимости одного из важнейших продуктов, вопрос остается открытым.

Кадр уничтожения электростанции

Предприятия остро нуждаются в господдержке и дотациях, однако расходы на это просто не предусмотрены. Бюджет на 2026 год верстается с перекосом на интересы Украины. Правящая коалиция намерена инвестировать в кризис порядка 12 млрд евро. Бюджет 2026 года является по своей сути попыткой жить на широкую ногу с пустыми карманами. Своих денег катастрофически не хватает. Германия все больше нуждается во внешних займах и с удовольствием ими пользуется. Тем более, что канцлер Мерц заблаговременно отменил долговой тормоз, который требовал придерживаться рационального отношения к государственным средствам.

"Сейчас мы видим, что на 2026-й верстается бюджет, где практически чуть ли не треть расходов делается за счет новых долгов. Новые долги - это те деньги, которые придется отдавать будущим поколениям. Мерц нам обещал, что это будут инвестиции в инфраструктуру, которые потом дадут толчок к экономическому развитию, мы видим, что практически эти средства в долг просто используются на какие-то обыкновенные бюджетные расходы, в том числе проскальзывали скандалы, что они уходили на обслуживание каких-то партийных интересов", - добавил факты Евгений Шмидт.

Евгений Шмидт

Провальная политика правящей коалиции и самого канцлера находит отражение в конкретных цифрах народного одобрения. Фридрих Мерц вызывает недовольство у 75 % граждан - это практически антирекорд. Больше на 1 % было только у его предшественника Олафа Шольца. Партия действующего канцлера вынуждена нести издержки его имиджа в обществе. Их рейтинг опустился до 24 % и продолжает падать.

Вальдемар Гердт:

"Это могильщики Германии. Это не демократический путь. Мы все понимаем, что Мерц купил себе это кресло за огромные долги, за которые будут рассчитываться будущие поколения. Остановить рецессию они не могут. Они между собой договориться не могут. Все, чем они сейчас занимаются, так это добивают экономику Германии. В надежде, что само себе где-то что-то отложится. Нет ни одного позитивного решения, которое бы сказало о том, что власти пришли к прагматике. Это те же самые идеологи, которые ввели страну в кризис".

Квалифицированные специалисты, которые трезво оценивают перспективы Германии, стараются покинуть страну. В 2024 году более 270 тыс. человек приняли решение эмигрировать. Немцы стремятся строить новую жизнь в государствах с предсказуемой политикой и устойчивой экономикой.

Как Германия стремительно уходит в прошлое. Почему пенсионеры в галстуках собирают бутылки, смотрите в специальном репортаже.