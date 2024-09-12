Массовые депортации и жесткие "посадки" чиновников МИД – визовый скандал в Польше набирает обороты

Эхо польского визового скандала, или Как правительство Туска наказывает своих предшественников.



Глава МИД Радослав Сикорский признал, что в 2018-2023 годах ведомство (а большую часть этого периода его возглавлял Збигнев Рау) полностью утратило контроль над визовой системой.



По его словам, в МИД "функционировал нетранспарентный и коррупционный механизм воздействия на консулов". Благодаря так называемым упрощенным процедурам в Шенгенскую зону проникли тысячи людей, которые не должны были вообще приближаться к границам ЕС.

Радослав Сикорский, глава МИД Польши:

"Мы подтверждаем, что, к сожалению, особенно в период с 2018 по 2023 год, контроль над визовой системой в МИД был утрачен путем введения так называемых упрощенных процедур или приоритетных путей по указанию определенных компаний и посреднических агентств Государственного казначейства. Мы также подтверждаем, что, к сожалению, на польских консулов оказывалось несанкционированное давление с целью увеличить выдачу виз тем, кто, как подчеркнули аудиторы NIK, не всегда должен их получать, в том числе гражданам Российской Федерации".