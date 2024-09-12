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Массовые депортации и жесткие "посадки" чиновников МИД – визовый скандал в Польше набирает обороты

Эхо польского визового скандала, или Как правительство Туска наказывает своих предшественников.

Глава МИД Радослав Сикорский признал, что в 2018-2023 годах ведомство (а большую часть этого периода его возглавлял Збигнев Рау) полностью утратило контроль над визовой системой.

По его словам, в МИД "функционировал нетранспарентный и коррупционный механизм воздействия на консулов". Благодаря так называемым упрощенным процедурам в Шенгенскую зону проникли тысячи людей, которые не должны были вообще приближаться к границам ЕС.

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Радослав Сикорский, глава МИД Польши:

"Мы подтверждаем, что, к сожалению, особенно в период с 2018 по 2023 год, контроль над визовой системой в МИД был утрачен путем введения так называемых упрощенных процедур или приоритетных путей по указанию определенных компаний и посреднических агентств Государственного казначейства. Мы также подтверждаем, что, к сожалению, на польских консулов оказывалось несанкционированное давление с целью увеличить выдачу виз тем, кто, как подчеркнули аудиторы NIK, не всегда должен их получать, в том числе гражданам Российской Федерации".

Пока доказано 46 эпизодов, но, как говорится, пока слегка копнули. Сикорский анонсирует пересмотр принятых визовых решений задним числом. Может случиться так, что депортации станут массовыми. Более того, не исключаются и жесткие "посадки" бывших чиновников МИД.

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