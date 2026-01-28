Мать всех сделок - Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле

В Нью-Дели продолжают обсуждать подписанное спустя 20 лет переговоров торговое соглашение между ЕС и Индией. Чего хочет каждая из сторон? И почему Беларусь может быть уверена: мы все равно в плюсе?

Индия и ЕС пошли на сделку

Мать всех сделок - так соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС назвал премьер Индии Нарендра Моди. И если Индия хочет получить прямой доступ к передовым технологиям, не сворачивая с выбранного политического пути, то Европа, вероятно, именно на это рассчитывает - укрепить свое влияние, ослабить связи Москвы и Дели.

Кофе, рис, чай, орехи. Доктор Джха Фул Кант работает только на внешний рынок. У него большие плантации и давний интерес к России и Беларуси. Нам поставляет индийское с начала 90-х. И объемы стабильно растут, пусть и был период небольшой заминки, когда Литва закрыла порт для Беларуси, но это уже в прошлом, сменили логистику. Бизнесмены умеют считать деньги, но больше ценят проверенных партнеров.

Джха Фул Кант, основатель компании JFK (Индия):

"Продукты, которые Беларусь может предлагать на нашем рынке, Евросоюз никак не может заменить. Ваша страна очень много продает удобрений в нашей стране. Но если европейцы сами удобрения покупают у вас, то что могут в этом плане делать? У вас очень много других сельскохозяйственных продуктов, которые делаете, и в Индии очень большая перспектива. В Евросоюзе никак не могут в аграрном секторе с Беларусью сравнивать, никак не могут. У вас оборонная промышленность очень сильная".

Брюссель и Нью-Дели согласовали договор о свободной торговле

Джха Фул Кант присматривается и к белорусской мебели. Домой уже покупал, почему бы то, что сам выбрал, не предложить другим.

А теперь к сделке с ЕС. Европа подчеркивает: выигрывает автопром, налоги снижаются существенно со 110 до 10 % на импорт машин в Индию. Но льготы только для первых 250 тыс. авто в течение года. При этом европейские электрокары под льготную ставку не попадут.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"В Индии большую роль в экономическом росте играет внутренний рынок. Они ориентированы на него. Но при этом Индия нуждается в ресурсах. И ей очень нужны рынки сбыта собственной продукции. Вот они развивают сейчас химическую промышленность, потребляя большое количество российской нефти. Они развивают сейчас смежные сектора химической промышленности, дадут некий конечный продукт. Но им нужен покупатель этого конечного продукта".

Индия снимает барьеры для европейского сельхозэкспорта: оливкового масла, маргарина, фруктовых соков. Снизят пошлины на алкоголь. И это на фоне угроз Трампа ввести пошлины в 200 % на французские вина и шампанское. Казалось бы, теперь есть куда. Но и тут нужно понимать, что отношение к алкоголю в Индии неоднозначное: от полного запрета в ряде штатов до свободного употребления на Гоа. Алкоголь не продается на каждом шагу, нет его и в супермаркетах, только в специализированных маркетах. Соглашение о создании зоны свободной торговли в странах с населением в 2 млрд человек - ответ Трампу. Его тарифную политику не приемлют ни Брюссель, ни Дели. Переговоры о снятии барьеров шли почти 20 лет. Из явных минусов для Индии, отмечают аналитики, (на чем уже обожглась Украина) - европейские требования, сертификаты и разного рода стандарты.

Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия):

"Евросоюз может лукавить, он может использовать свою нормативно-правовую базу в той части, которая касается разных стандартов и регламентов, тем самым может защитить свой рынок от нежелательных поставок продукции из Индии. Посмотрим, что жизнь покажет. Но европейцы - это еще те мастера "честной игры". Т.е. будут играть настолько грязно, насколько только получится. Но индусы тоже поднаторели в этих геополитических играх, гораздо больше у них есть что предложить и чем поугрожать. Посмотрим, как будет развиваться новая геополитическая реальность".

Брюссель пообещал Дели 500 млн евро на зеленые проекты и сокращение выбросов. Этот вопрос в Индии актуальный.