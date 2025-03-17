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"Маяк демократии": в ЕС решили начать финансировать экстремистское "Радио Свобода"
В Европе "Радио Свобода" (в Беларуси признана экстремистской) потомки нацистов, сидящие у власти, назвали ее маяком демократии. Они намерены вместо США начать финансирование данного СМИ. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
При этом она подчеркнула, что региональное содружество не может автоматически начать выделять деньги на помощь "Радио". Причина заключается в том, что с аналогичной просьбой к Брюсселю обращается большое количество иных организаций.
Каллас также сообщила о провале согласования военной помощи Украине в размере 40 млрд евро. Вопрос поднимался 17 марта в ходе Совета ЕС. В частности, политик признала разногласия по этому вопросу внутри Евросоюза. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что Будапешт заблокировал план военной помощи и сделает все необходимое, чтобы не допустить наращивания поддержки Киеву.