В Европе "Радио Свобода" (в Беларуси признана экстремистской) потомки нацистов, сидящие у власти, назвали ее маяком демократии. Они намерены вместо США начать финансирование данного СМИ. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

При этом она подчеркнула, что региональное содружество не может автоматически начать выделять деньги на помощь "Радио". Причина заключается в том, что с аналогичной просьбой к Брюсселю обращается большое количество иных организаций.