Медиаэксперт Ороскулов: Цель США на Ближнем Востоке - ослабить всех и контролировать ситуацию
Автор:Редакция news.by
Ирану и США пока не удается достигнуть соглашения. Впрочем, напряжение на Ближнем Востоке и есть главная цель Америки, считают эксперты.
Таалайбек Ороскулов, медиаэксперт (Кыргызстан):
"Напряжение на Ближнем Востоке сохраится. Англосаксонские элиты и в целом политические элиты Соединенных Штатов Америки прекрасно понимают, что их экономическое положение зависит, во-первых, от силы доллара, привязанного к нефти с 1971 года. Во-вторых, оно определяется тем, насколько слабы их гипотетические противники. Сегодня задача США на Ближнем Востоке - ослабить всех игроков и за счет этого контролировать ситуацию".