Мединский: Российская делегация будет ждать украинскую 16 мая с 10 утра

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Российская делегация в пятницу, 16 мая, будет ждать украинскую сторону с 10 утра, она должна прибыть на встречу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощника президента РФ Владимира Мединского.

Мединский подчеркнул, что делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.