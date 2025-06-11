Мединский сообщил, что Украине переданы 1212 тел погибших военнослужащих ВСУ

Москва передала Киеву 1 212 тел погибших украинских военнослужащих. В ответ Россия получила 27 погибших бойцов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, пишет ТАСС .

"Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1 212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни", - написал он в Telegram-канале.