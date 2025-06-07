Мединский: Украина неожиданно отложила приемку тел и обмен военнопленными

Украина неожиданно отложила приемку тел погибших военнослужащих и обмен военнопленными, несмотря на договоренности, достигнутые на переговорах с Россией в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Он заявил, что Киеву был передан первый список из 640 военнопленных с тем, чтобы начать обмен. Также в район обмена доставили 1212 замороженных тел погибших солдат и офицеров ВСУ. Однако украинская сторона перенесла реализацию этого этапа на неопределенный срок.

Владимир Мединский, помощник президента России:

"Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня. Наши представители прибыли на границу, в пункт обмена. Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему, там нет представителей украинской стороны, нет их делегации, нет списков. Мы еще раз призываем наших украинских переговорщиков строго соблюдать достигнутые договоренности".