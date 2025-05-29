Мединский внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец"

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Советник президента России, глава российской делегации на переговорах с делегацией Украины в Стамбуле Владимир Мединский занесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС.

На "Миротворце" опубликованы личные данные советника президента РФ с марта 2018 года, а также информация о его жене, детях, отце и сестре. Сообщается, что семья Мединского получает угрозы. 29 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в связи с этим возбудить уголовное дело.

На сайте также размещены личные данные и других членов российской делегации на переговорах в Стамбуле, в частности замглавы МИД РФ Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и первого замначальника информации управления Генштаба Александра Зорина.