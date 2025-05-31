Медицина, образование, АПК и машиностроение - Беларусь готова предложить Ливии свои ресурсы и опыт

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Нефтяное сердце Африки. Ливия, в первую очередь, известна своими колоссальными запасами черного золота. Страна обладает и другими ценными ресурсами - природный газ, железная руда, фосфаты, гипс. Государство могло процветать и развиваться, если бы не черное яблоко раздора.

В 2011 году коалиция НАТО без санкций международного сообщества вторглась в Ливию, убила главу государства Муаммара Каддафи и погрузила страну в хаос. Гражданское противостояние продолжается в стране до сих пор. По сути, она разделена на Запад и Восток.

Бенгази, второй по величине город в Ливии, расположен на берегу Средиземного моря. Здесь расположен крупный морской порт, благодаря которому Бенгази и превратился в мощный экономический центр. Не зря говорят, что именно здесь и начинается торговый путь во всю Африку.

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Ливия постепенно восстанавливается от потрясений двух гражданских войн. Особенно это заметно на востоке. Благодаря усилиям армии Халифы Хафтара удалось добиться главного - безопасности. Создаются фермерские хозяйства и промышленные предприятия, строятся дороги, развязки и мосты, появляются жилые комплексы, торговые центры и современные гостиницы. Понятно, что для реализации проектов привлекаются иностранные организации, учреждаются совместные компании. И белорусам по многим направлениям есть, что предложить.

"Это и вопросы медицины, поставка медицинского оборудования, препаратов, дальнейшая работа по обучению медицинского персонала в учреждениях Республики Беларусь. Также вопросы оказания гуманитарной помощи. Комплексно осматривается реализация создания совместных предприятий, где будет предусмотрено и сервисное обслуживание белорусской техники, поставка запасных частей, проведение ремонта", - отметил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Развивать взаимовыгодное сотрудничество - решение лидеров двух стран. В феврале белорусский лидер в Минске принимал фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифа Белкасима Хафтара. Тогда Александр Лукашенко заверил, что все, о чем договоримся, выполним.

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"Прошу считать, что вы приехали к своим друзьям, к себе домой. Много о вас читал, много слышал, много рассказывали мне. Но, к сожалению, встречаюсь впервые. Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси", - сказал глава государства.

"Все, о чем мы договоримся сегодня, в эти дни, которые вы будете в Беларуси, мы исполним вовремя. Поэтому позвольте вас приветствовать в Беларуси и всех сопровождающих - членов делегации. Мы готовы к работе", - добавил белорусский лидер.

В свою очередь Халифа Белкасим Хафтар подчеркнул, что также рад встрече: "Мы рады встрече с вами, господин Президент. Рады посетить вашу страну. Огромная вам благодарность за приглашение. Беларусь развивается. Это страна мира и спокойствия. Мы хотим сотрудничать с вами, чтобы это было на благо двух наших стран и наших народов. Ваше мудрое руководство сделало Беларусь страной высокотехнологичной, с развитой промышленностью, аграрным сектором. С нашей стороны есть огромное желание выйти на стратегическое сотрудничество между Беларусью и Ливией".

Верховный главнокомандующий Хафтар пользуется безоговорочным авторитетом и уважением среди местного населения. Его сторонники считают, что он именно тот человек, который сможет вытащить страну из хаоса и восстановить порядок. Поступки громче любых слов. Постепенно восстанавливается инфраструктура, развивается образование и здравоохранение.

В медицинских учреждениях Ливии есть оснащение, современное оборудование. Но вот чего очень не хватает ливийским медучреждениям, так это узких специалистов. В этом и могут помочь белорусские врачи.

"Нас интересует очень много направлений. Знаем, что у белорусских врачей большой опыт в лечении онкобольных, хирургии, физиотерапии. Также рассматриваем возможность поставки белорусских лекарственных препаратов", - заявил министр здравоохранения Ливии Усман Абдель Джалиль.

Одна из крупнейших больниц Бенгази рассчитана на 1,2 тыс. койко-мест. Доступны все виды медицинских услуг. За помощью ливийцы обращаются из разных регионов страны. В год обслуживают более миллиона пациентов. И, судя по всему, на здоровье людей экономить здесь не собираются.

Ливийская сторона заинтересована в подготовке кадров в белорусских вузах. И речь не только про медицинские специальности. Вопрос номер один - продовольственная безопасность. Белорусы знают, как не остаться голодными даже не при самом благоприятном климате. Предлагаем партнерам полное сопровождение агропроцесса. Говоря простым языком, от посева пшеницы до готовой буханки на столе.

В центре Бенгази появился Дом Беларуси, где в перспективе будут проводить деловые встречи и обсуждать совместные проекты.

В политике, как и в спорте, можно обгонять, догонять или вообще погонять. В Африке привыкли ко всему, поэтому очень осторожны в выборе партнеров. Белорусы не соревнуются и не скачут по головам, а предлагают взаимовыгодное сотрудничество, в котором выигрывает каждая сторона.