Аховая ситуация в некогда великой Германии - следствие многих ошибок, случайных или намеренных.

С момента взрыва на "Северных потоках" прошло три года. Евросоюз и его главный локомотив - Германия - лишились основного источника дешевого российского газа. В общем, подорвали не только важные магистрали, но и европейскую промышленность.

После диверсии несчастья на Берлин посыпались одно за другим - энергия резко стала дороже, ВВП покатился вниз, а безработица, наоборот, пошла только вверх. Начали массово закрываться предприятия, а многие компании, спасаясь, стали переезжать за границу. Немецкие эксперты при этом признают, что экономика страны уже не будет прежней.

Немецкий Tik-Tok просто взорван сообщениями, касающимися экономических проблем. В разных регионах страны едва ли не ежедневно закрываются магазины, заводы, лихорадит мелкий бизнес.

"В Мекленбурге-Передней Померании снова банкротство. На этот раз крупная пекарня с 55 филиалами и более чем 400 сотрудниками. Скоро она может полностью исчезнуть с рынка. Сейчас пекарни закрываются одна за другой, и это уже никого не удивляет. Эти предприятия существуют десятилетиями, начинали с малого, знают свое дело, но больше не справляются. Причины везде одни - слишком дорогая энергия, выросшие зарплаты, дорогие закупки. В итоге цены в витрине высокие, и люди покупают меньше. У многих просто нет денег на свежую выпечку. Пять булочек за три евро стали роскошью".

И это лишь одно из сообщений. Глядя на то, что происходит, профильные эксперты хватаются за голову. Их комментарии - это даже не предупреждение, а скорее больничные сводки.

Вот, например, президент Мюнхенского института экономических исследований (ifo) Клеменс Фуст констатировал историю болезни: инвестиционный пульс слаб, регуляторное давление высоко, "обмен веществ" бюджетной системы замедлен. Если курс не скорректировать, рецидив стагнации перестанет быть исключением и станет новой нормой.

По данным МВФ, немецкий движок забарахлил пять лет назад. В 2020 году ВВП упал более чем на 4 %, через год прибавил 3,7 %, потом рост замедлился, а в 2023-м и 2024-м сменился падением на 0,3 % и 0,2 %.

Только в 2024 году в Германии закрылось почти 200 тыс. предприятий, а количество безработных превысило 3 млн человек. На фоне стагнации и деиндустриализации Германия потеряла статус крупнейшей экономики Европы и выбыла из пятерки ведущих экономик мира по паритету покупательной способности, уступив место России. Об этом говорится в материалах Всемирного банка.

Гамбургский коммерческий банк констатировал, что индекс деловой активности в немецкой промышленности уже больше трех лет непрерывно остается ниже критической отметки 50 пунктов, что традиционно свидетельствует о развитии негативных тенденций в отрасли. При этом, согласно исследованию ZEW и кредитной компании Creditreform, условия ведения бизнеса в ФРГ стали настолько тяжелыми, что все больше компаний сдаются и прекращают свою деятельность.

