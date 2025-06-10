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Мэр Лос-Анджелеса недовольна решением Трампа о введении Нацгвардии в город
Президент США Дональд Трамп направил отряды морских пехотинцев в Лос-Анджелес для подавления уличных беспорядков. Около 700 элитных военных, дислоцированных в Южной Калифорнии, вскоре прибудут в город для проведения рейдов против нелегалов.
Параллельно министр внутренней безопасности Кристи Ноэм пообещала расширить масштаб операций по задержанию нарушителей иммиграционного законодательства.
В свою очередь мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала власти остановить рейды. Она также назвала решение Трампа отправить в город бойцов Нацгвардии "попыткой создать беспорядок и хаос".
Фото РИА Новости