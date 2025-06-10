Мэр Лос-Анджелеса недовольна решением Трампа о введении Нацгвардии в город

Президент США Дональд Трамп направил отряды морских пехотинцев в Лос-Анджелес для подавления уличных беспорядков. Около 700 элитных военных, дислоцированных в Южной Калифорнии, вскоре прибудут в город для проведения рейдов против нелегалов.