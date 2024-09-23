Мэр Тбилиси назвал шантажом угрозы ЕС об отмене безвиза для Грузии

Он полагает, что по мере приближения выборов в стране заявления о неких конкретных шагах со стороны Брюсселя станут еще активнее. Каладзе также сообщил, что на предстоящих выборах в Грузии вместо оппозиции участвуют высокопоставленные чиновники из США.