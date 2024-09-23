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Мэр Тбилиси назвал шантажом угрозы ЕС об отмене безвиза для Грузии

Обычным шантажом назвал мэр Тбилиси Каха Каладзе угрозы ЕС отменить безвиз для Грузии.

Он полагает, что по мере приближения выборов в стране заявления о неких конкретных шагах со стороны Брюсселя станут еще активнее. Каладзе также сообщил, что на предстоящих выборах в Грузии вместо оппозиции участвуют высокопоставленные чиновники из США.

По словам градоначальника, это реальность, которая вызывает сожаление. Он заявил, что вмешательство во внутриполитические дела Грузии категорически неприемлемо.

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