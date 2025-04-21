Мэр в Калифорнии предложил избавиться от бездомных с помощью бесплатных наркотиков

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В Калифорнии мэр предложил сократить число бездомных с помощью наркотиков - "дать им столько фентанила, сколько они хотят". Об этом рассказали в проекте "Тренды".

Речь о бездомных, которых власти планируют переселить на заброшенное гольф-поле, пишет New York Post.

Сан-Франциско - город контрастов: на одном холме - миллиардеры, смузи из капусты и электрокары за полмиллиона. На другом - гольф-поле, превращенное в резервацию для бездомных. Бездомные мешают туристам и портят вид из окон стартапов? Не беда! Дадим им дозу посильнее - и проблема рассосется сама.