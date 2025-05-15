Мэра Бухареста обвинили в попытке сфальсифицировать выборы

Кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион обвинил своего оппонента, мэра Бухареста Никушора Дана в попытке фальсифицировать второй тур выборов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В Румынии 4 мая прошел первый тур выборов президента, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион, набрав 41% голосов. Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан получил почти вдвое меньше голосов (21%) и занял второе место.

"Я призываю своего оппонента прекратить попытки фальсификаций или создания майдана против воли народа Румынии", - написал Симион на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Дан санкционировал митинг на площади Победы в предвыборный период. Манифестация, как считает Симион, направлена "против демократии и воли румынского народа". Он также обвинил мэра Бухареста в использовании административных ресурсов в рамках кампании.

Дан признал, что выдал разрешение на проведение митинга, однако, по его словам, он состоится уже после закрытия избирательных участков. "Я санкционировал митинг после закрытия избирательных участков. В любом случае это не мой митинг, есть некоторые люди, которые выходят на демонстрации. В Бухаресте на прошлой неделе был проевропейский митинг, я не имел к этому никакого отношения - это был митинг моих сторонников ", - заявил Дан в эфире телеканала Romania TV.

Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура выборов 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу. Однако тогда итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства через соцсети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции.