Мэр Стамбула будет доставлен в тюрьму

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Уголовный суд в Стамбуле избрал арест в качестве меры пресечения для мэра Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

Мэру Стамбула предъявляются обвинения по двум уголовным делам: о коррупции в мэрии и пособничестве терроризму. По информации телеканала, арест связан с разбирательством по делу о коррупции. При этом в числе обвинений против него как взяточничество и фальсификация результатов тендеров, так и пособничество вооруженной террористической организации.