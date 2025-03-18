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Мэр Стамбула будет доставлен в тюрьму
Уголовный суд в Стамбуле избрал арест в качестве меры пресечения для мэра Экрема Имамоглу, и он вскоре будет доставлен в тюрьму, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.
Мэру Стамбула предъявляются обвинения по двум уголовным делам: о коррупции в мэрии и пособничестве терроризму. По информации телеканала, арест связан с разбирательством по делу о коррупции. При этом в числе обвинений против него как взяточничество и фальсификация результатов тендеров, так и пособничество вооруженной террористической организации.
По информации телеканала Halk TV, прокуратура Стамбула требует ареста более 60 человек по данным делам.