Mercedes-Benz отзывает более 220 тыс. авто по всему миру из-за дефектных подушек безопасности

Компания Mercedes-Benz объявила масштабный отзыв своих автомобилей из-за дефектных подушек безопасности. Под действие кампании попали 223 тысячи машин, среди которых фургоны Viano и Vito, выпущенные с конца 2002 года по февраль 2006-го, сообщает ТАСС.

Только в Германии сервисная акция затронет более 60 тысяч транспортных средств. По словам представителя Mercedes-Benz, при замене подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata. В случае аварии со срабатыванием этого элемента газогенератор может взорваться. В таком случае подушка безопасности не будет иметь сдерживающего эффекта, а из-за отделения частей газогенератора возникнет риск травмирования пассажиров.