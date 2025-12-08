Мерц подал почти 5 тыс. исков из-за оскорблений в свой адрес

Немцы без прикрас высказывают все, что думают о своих политиках. Как сообщает газета Die Welt, канцлер Германии подал почти 5 тыс. заявлений по фактам оскорблений в свой адрес - столько жалоб от Мерца поступило с 2021 года. Например, некоторые называли политика "маленьким нацистом" и "грязным пьяницей".

Газета отмечает: были ситуации, когда у недоброжелателей Мерца проходили обыски, а отдельные оскорбления квалифицировались как экстремизм. СМИ уже называют канцлера Германии одним из самых чувствительных политиков в истории.