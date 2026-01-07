Мерц призвал Зеленского остановить поток украинцев в Европу

Канцлер в своем обращении к Зеленскому потребовал, чтобы молодые украинцы несли службу у себя на родине. В обмен Берлин якобы готов даже восстанавливать Украину и создать там рабочие места. Как и что планируется восстанавливать, какую работу там можно найти, Мерц не уточнил.

Ранее в правящей коалиции Германии предложили отправить военнообязанных украинских мужчин домой, а также лишать защиты тех украинцев, которые ездят на родину в отпуск. Нынешний же призыв Мерца можно рассматривать, как требование к Киеву отменить разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет, который был введен в прошлом году по инициативе Зеленского.