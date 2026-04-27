Мерц: Украине придется пойти на территориальные уступки ради членства в ЕС

Пессимистичный сценарий для Киева. Мерц считает, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради мира. Только в таком случае, по мнению немецкого канцлера, Киев сможет надеяться на возможное вступление в ЕС. При этом Мерц отмечает, что мечты Зеленского о присоединении к союзу к 2027-му или даже 2028 году совершенно нереальными.



Канцлер ФРГ ясно дал понять, что путь в Европу будет долгим и болезненным для киевского режима. Мерц подчеркнул, Украина не станет исключением, она должна будет выполнить все строгие критерии наравне с другими. Вместо быстрого членства канцлер предложил компромисс: дать Киеву роль наблюдателя в европейских институтах.