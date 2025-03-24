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Метеослужбы Мьянмы предупредили о возможности повторных толчков в течение ближайших часов
Экстренные службы Мьянмы в связи с мощным землетрясением предупреждают о возможности повторных толчков в течение ближайших часов, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Янгоне.
"28 марта 2025 года около 13:00 по местному времени в Мьянме зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Подземные толчки ощущались по всей территории страны. Поступают сообщения о разрушениях в населенных пунктах, расположенных в северной части Мьянмы, где находился эпицентр природного катаклизма. Метеослужбы сообщают о вероятности повторных ударов в течение ближайших часов", - сказано в тексте заявления в Telegram-канале дипмиссии.
В результате обрушений, вызванных мощным землетрясением, в Мьянме погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на больницу второго крупнейшего города страны Мандалай.
В Бангкоке из-за землетрясения в Мьянме погибли по меньшей мере три человека, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на губернатора таиландской столицы Чачачарта Ситтипхана. "Губернатор Бангкока подтвердил гибель трех человек в столице Таиланда в результате разрушений, вызванных мощным землетрясением в соседней Мьянме", - пишет агентство.