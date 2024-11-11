Методичка окончательно проваливается. Очередной вечер майдана в Грузии завершился, как и начался, ничем.



Людей с каждым днем становится все меньше. В 13-й вечер уже по традиции проспект Руставели был перекрыт. Вокруг здания парламента дежурила полиция. А вот спецназ так и не появился. В итоге горе-майданщики просто разошлись.



Зато власти Тбилиси занятно издеваются над Зурабишвили. По крайней мере так считает сама президент Грузии. Она пожаловалась в соцсетях, что перед ее дворцом поставили поезд. Понимая намек на то, что ее время на исходе, та угрожающе написала: "Ну, посмотрим, кто поедет". Впрочем, сам состав оказался всего лишь новогодней декорацией.