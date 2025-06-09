Метшин: Минск является примером образцового ведения городского хозяйства

Еще один драйвер развития - побратимство. Дни Минска стартовали в столице Татарстана - Казани. Программа очень продуманная и насыщенная - это бизнес-форум, выставка-ярмарка, культурно-спортивные мероприятия. Все устроено для укрепления делового сотрудничества и развития туристического потенциала двух стран.

В Казани впервые с масштабом и колоритом проходят Дни Минска. 9 июня прошла насыщенная программа мероприятий - от презентации белорусских брендов до масштабного бизнес-форума "Минск и Казань: побратимство - новый драйвер развития".

В городской ратуше собрались более сотни человек - это руководители крупных предприятий, научное комьюнити, представители сферы туризма и культуры. Бизнес-форум - это возможность в разных форматах обсудить ключевые направления двухстороннего сотрудничества, в том числе и расширение деловых контактов между городами.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Проводить такие форумы очень важно, потому что здесь появляются новые партнеры, завязываются новые связи. Все это потом вырастает в новые договоры, соглашения и кооперацию по многим направлениям".

Ильсур Метшин, глава исполкома г. Казань (Россия):

"Мы договорились о конкретных шагах, и если в Минске мы подписали рамочное соглашение, то сегодня - это уже конкретная дорожная карта по мероприятиям. Минск является примером образцового ведения городского хозяйства не только на просторах Советского Союза, но и за его пределами".

Ильдар Шакиров, заместитель главы исполкома г. Казань (Россия):

"Сейчас половина всего автопарка автобусов - это МАЗы. За 2024 год мы дополнительно приобрели более 60 троллейбусов МАЗ. За все годы эта техника зарекомендовала себя только с лучшей стороны, как надежная, технологичная и качественная. Мы надеемся подобные проекты продолжать. Некоторые примеры из них сегодня были рассмотрены в рамках пленарной части нашего форума. Что самое важное, мы очень рассчитываем на то, чтобы были новые подобные успешные проекты. Для этого сегодня здесь организована площадка для деловых встреч, переговоров в формате B2B".