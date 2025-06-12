Между Россией и Украиной состоялся третий этап обмена военнопленными

В соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями состоялся третий этап обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В Стамбуле прошли два раунда прямых переговоров между делегациями Украины и РФ. По результатам первой встречи был проведен самый масштабный с начала конфликта обмен пленными по формуле "1000 на 1000". 2 июня в Стамбуле была достигнута договоренность по гуманитарным вопросам, включающим в том числе обмен военнопленными из числа раненых, тяжелобольных и лиц младше 25 лет, а также передачу украинской стороне более 6 тыс. погибших.