МВФ требует от Украины девальвировать гривну

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b77ea74-5c28-40ca-abf7-3d930f09ba3d/conversions/f97d12ef-b06f-4bd2-8b69-a5fedaf38129-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b77ea74-5c28-40ca-abf7-3d930f09ba3d/conversions/f97d12ef-b06f-4bd2-8b69-a5fedaf38129-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b77ea74-5c28-40ca-abf7-3d930f09ba3d/conversions/f97d12ef-b06f-4bd2-8b69-a5fedaf38129-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8b77ea74-5c28-40ca-abf7-3d930f09ba3d/conversions/f97d12ef-b06f-4bd2-8b69-a5fedaf38129-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины произвести девальвацию национальной валюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

"На Центральный банк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту истощенной войной страны. Это предложение может спровоцировать напряженность в Киеве в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов", - говорится в материале агентства.

По словам источников, МВФ подчеркивает преимущества контролируемой девальвации гривны как шага, который может помочь укрепить непростое финансовое положение Украины за счет увеличения доходов бюджета, выраженных в национальной валюте.

Однако, как пишет агентство, в Национальном банке Украины выступают против данного шага из-за риска потенциального ущерба для экономики страны.

"Прогнозируемая выгода ограничена, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, а девальвация может также спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку", - добавляется в сообщении.

Агентство подчеркивает, что подобный шаг может привести и политическим последствиям для Киева. Так, украинские политики давно опасаются девальвации, поскольку общество чувствительно к колебаниям цен, вызванным финансовыми кризисами еще до начала СВО. По словам одного из источников, поскольку конфликт в Украине не завершается, а усталость общества растет, власти страны вряд ли пойдут на такое решение.