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МИД Дании заявил, что Трамп не получит контроль над Гренландией

МИД Дании заявил, что Трамп не получит контроль над Гренландией

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп не получит контроль над Гренландией, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ - это народ, также с точки зрения международного права", - сказал он. Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен также разделяет такую точку зрения.

Ранее президент Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. В Гренландии же отвечали, что не хотят быть частью Соединенных Штатов.

ГренландияДанияДональд Трамп