МИД Дании заявил, что Трамп не получит контроль над Гренландией

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп не получит контроль над Гренландией, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ - это народ, также с точки зрения международного права", - сказал он. Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен также разделяет такую точку зрения.