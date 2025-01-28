МИД Дании заявил, что Трамп не получит контроль над Гренландией

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Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что президент США Дональд Трамп не получит контроль над Гренландией, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ - это народ, также с точки зрения международного права", - сказал он. Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен также разделяет такую точку зрения.
Ранее президент Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. В Гренландии же отвечали, что не хотят быть частью Соединенных Штатов.