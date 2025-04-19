МИД Эстонии: Венгрия будет виновата в потере доходов с замороженных российских активов

Ранее призвавший лишить Венгрию права голоса в ЕС политик утверждает, что в случае снятия санкций с России Евросоюз больше не сможет оплачивать украинские кредиты за счет доходов с замороженных российских активов. Соответственно, рассуждает чиновник, оплачивать украинские "хотелки" придется из средств налогоплательщиков ЕС, и виновата в этом Венгрия, которая может заблокировать продление рестрикций.