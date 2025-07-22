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МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию
Автор:Редакция news.by
МИД Польши рекомендует гражданам республики покинуть Россию. Дипломатическое ведомство подчеркивает, что те граждане, у которых нет срочных семейных обстоятельств, профессиональных обязательств или других объективных причин находиться в России, должны выехать из страны.
Среди факторов риска власти назвали снижение численности консульских работников, СВО и официальный статус Польши как государства, признанного недружественным.
Фото: report.az