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МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Россию

МИД Польши рекомендует гражданам республики покинуть Россию. Дипломатическое ведомство подчеркивает, что те граждане, у которых нет срочных семейных обстоятельств, профессиональных обязательств или других объективных причин находиться в России, должны выехать из страны.

Среди факторов риска власти назвали снижение численности консульских работников, СВО и официальный статус Польши как государства, признанного недружественным.

Фото: report.az

МИД ПольшиРоссия