МИД Польши выступает против фитнес-увлечений Навроцкого

Президент Польши Кароль Навроцкий опубликовал видео из Президентского дворца, где он занимается фитнесом под руководством известного в стране тяжелоатлета. Тот с восторгом комментирует, как Навроцкий поднимает штангу весом 150 кг.

В правительстве заявили, что подобные репортажи наносят урон репутации дворца, хотя сам президент волен делать все, что вздумается. Глава МИД прокомментировал видео словами: "О вкусах не спорят".

Вражда между ветвями исполнительной власти в Польше нарастает. Здесь готовы подвергнуть друг друга жесткой критике за любую мелочь, а пиар-войну объявляют по любому поводу.