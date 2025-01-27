МИД РФ осудил голословные заявления Запада о выборах в Беларуси

МИД России осудил голословные заявления Запада о выборах в Беларуси, охарактеризовав их как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, сообщает БЕЛТА.

"Российская сторона осуждает голословные и предвзятые заявления официальных представителей Евросоюза, БДИПЧ ОБСЕ и отдельных западных стран, пытающихся подавать прошедшие выборы как "фиктивные" и "недействительные". Москва разделяет мнение ЦИК Беларуси о том, что нельзя всерьез воспринимать комментарии со стороны лиц, не участвовавших в наблюдении за организацией и проведением голосования (БДИПЧ ОБСЕ такое приглашение направлялось, но было проигнорировано). Это противоречит не только профессиональной этике, но и здравому смыслу. Подобные вбросы являются очередным проявлением двойных стандартов коллективного Запада и попытками вмешательства во внутренние дела суверенного государства, направленными на раскачивание ситуации в республике", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В Москве приветствуют успешное проведение 26 января очередных президентских выборов в Республике Беларусь, на которых, по предварительным данным ЦИК Беларуси, уверенно победил действующий глава государства Александр Лукашенко с более чем убедительным результатом", - констатировали в МИД РФ. "В России с уважением относятся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.