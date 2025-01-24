МИД РФ: присоединение Киева к НАТО исключает достижение мира

Россия будет добиваться твердых гарантий, которые исключат вступление Украины в НАТО. Присоединение Киева к альянсу сделает невозможным достижение мира. На это обратил внимание замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул: "Для нас это один из ключевых элементов возможных договоренностей по конфликту на Украине. Это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий правовых, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса".

Грушко обратил внимание, что присоединение Украины к НАТО "исключает достижение мира в Украине и в более широком смысле создание хоть какой-то архитектуры безопасности". Он добавил, что такую точку зрения "разделяет целый рад стран альянса".

"Правда состоит в том, что в НАТО существуют различные точки зрения относительно перспективы включения Украины в НАТО", - указал замглавы МИД РФ.

Грушко прокомментировал и слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что мирные переговоры по урегулированию конфликта в Украине должны базироваться на признании необходимости отложить вступление Киева в НАТО.

"В данном случае господин Фицо абсолютно прав, давая характеристики этих планов", - констатировал российский дипломат.

В контексте возможных договоренностей по урегулированию Грушко обратил внимание на достигнутое ранее "катастрофическое для европейской безопасности решение", принятое во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда страны союза дали обещание Украине и Грузии, что "они станут членами НАТО". Такие же формулировки были заложены и в последующих документах Североатлантического альянса.