Украина - мировой лидер по количеству установленных в стране памятников нацистам. Об этом свидетельствует доклад о правах человека российского МИД.

Только на конец 2022 года насчитывалось не менее 50 монументов Степану Бандере. Его именем были названы свыше полутысячи объектов.

Так называемый процесс декоммунизации затронул даже классическую культуру. В городе Изюме Харьковской области улица Пушкина теперь называется улицей Бандеры.

На восхваление нацизма и уничтожение советского и общемирового исторического и культурного наследия Киев потратил более 1,5 млрд долларов, и этот процесс не останавливается.