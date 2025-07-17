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МИД России: идею создания сил "коалиции желающих" Москва будет рассматривать как интервенцию

Идею создания Западом сил "коалиции желающих" Москва будет рассматривать как интервенцию, а появление их в Украине - как законную военную цель. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала итоги состоявшегося саммита так называемой "коалиции желающих".

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Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "И оказалось, что все это время, рассуждая о неких перемириях, они готовили себя к созданию вот этих всех "многонациональных сил Украины". Так вопрос о том, как им верить и что на самом деле у них на уме. Многократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения в Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать такие так называемые "многонациональные силы" в качестве законной военной цели".

Захарова также подчеркнула, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для третьего раунда переговоров с украинской стороной. О сигналах Киева насчет новых переговоров пока ничего не известно.

УкраинаРоссияМария Захарова